Поиск долгов по базе судебных приставов ФССП Введите свои данные
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Уведомления о штрафах и погашенияхМы поможем удостовериться в погашении и сообщим о статусе
Система мониторинга новых штрафов24/7 Наша система ищет задолженности у судебных приставов и ГИБДД
Быстрая оплата онлайнОплата на счет казначейства картой любого банка в тот же день
Безопасные платежиСписание и зачисление средств с помощью:
Доступные базы для поиска и мониторинга:
Федеральная служба судебных приставов
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Российский союз автостраховщиков
Поиск информации о страховом полисе
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Единый отчет для граждан России

Dolgi-Fssp.com дает возможность гражданам Российской Федерации запрашивать из официальных источников информацию об имеющихся у них задолженностях перед государственными органами через нашу автоматизированную систему мониторинга.

Портал позволяет своевременно получать информацию об имеющихся исполнительных производствах в отношении физического или юридического лица в базе Федеральной Службы Судебных Приставов.

Сервис дает возможность подключить уведомления о штрафах, что позволит вам своевременно их оплатить с 50% скидкой. Уведомления Вы можете получать в личном кабинете.

Синхронизация с сайтом
Вся история проверок на сайте и приложении
Оплата из приложения
Оплата осуществляется любым удобным способом
Уведомления
Оплата осуществляется любым удобным способом
Поддержка популярных платформ
Оплата осуществляется любым удобным способом
Сервис осуществляет свою деятельность в рамках соглашения с Федеральной службой судебных приставов №0011/14 от 11 мая 2017
ООО “ВИВА” (VIVA OOO) ОГРН 1105260012527 ИНН 5260287393 КПП 526001001 г.Н.Новгород, ул.Ульянова, дом 46, офис 2210А
Сервис предоставляет услугу регулярного мониторинга и информирования пользователя о новых задолженностях обнаруженных в базе ФССП.
Премиум доступ предоставляется сразу после регистрации по цене 100 рублей за 30 дней, пользования сервисом мониторинга и оплаты долгов ФССП.
Безопасность платежей подтверждена сертификатами соответствия стандарту PCI DSS.
Квитанцию об оплате задолженности ФССП отправим по электронной почте и сохраним в личном кабинете.Оператор платежей:
ООО «Юнитпэйру»
Воронеж, Пушкинская 4а (БЦ «Аксиома»), пом. 10
ОГРН 1143668023509 ИНН 3666191762 КПП 366601001
Ввод номера телефона на сайте и нажатие кнопки "Получить код" инициирует запрос Сервиса соответствующего Оператора, позволяющего совершить оплату услуги. Каждый день со счета моего мобильного телефона будет списываться стоимость доступа пока действует подписка. В любой момент подписку можно отключить в личном кабинете. Стоимость доступа составляет 30 рублей (НДС не облагается) в сутки для абонентов Tele2. Для отключения подписки абонентам Теле2, необходимо отправить SMS сообщение с кодом СТОП на номер 659. Стоимость доступа составляет 30 рублей (НДС не облагается) в сутки для абонентов ПАО «МегаФон». Для отключения подписки абонентам ПАО «МегаФон» необходимо отправить SMS сообщение с кодом СТОП CHECKY на номер 7522. Вводя телефон на сайте, пользователь принимает условия оферт: РНКО «Единая Касса», РНКО «РИБ», ООО «Банк Раунд», МегаФон, Теле2, Договор - публичная оферта. Нажимая кнопку «Получить код», Вы даете согласие на получение фискального чека на эл. почту: "ваш номер телефона@dolgi-fssp.com". Чтобы изменить адрес эл. почты, отправьте запрос с адресом на [email protected] Служба поддержки: 88005516529.