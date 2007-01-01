Единый отчет для граждан России

Dolgi-Fssp.com дает возможность гражданам Российской Федерации запрашивать из официальных источников информацию об имеющихся у них задолженностях перед государственными органами через нашу автоматизированную систему мониторинга.

Портал позволяет своевременно получать информацию об имеющихся исполнительных производствах в отношении физического или юридического лица в базе Федеральной Службы Судебных Приставов.

Сервис дает возможность подключить уведомления о штрафах, что позволит вам своевременно их оплатить с 50% скидкой. Уведомления Вы можете получать в личном кабинете.